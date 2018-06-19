اليابان تستغل أول طرد في المونديال وتفوز على كولومبيا (2-1)

حققت منتخب اليابان فوزاً مهماً على حساب نظيره الكولومبي بهدفين لهدف واحد لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثامنة من مونديال روسيا 2018 المقامة.

وسجل هدفي اليابان شينجي كاغاوا من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 6 و يويا أوزاكو في القيقة الـ 73 فيما سجل هدف كولولمبيا خوان فيرنندوكونتيرو في الدقيقة 39.

واستغل المنتخب الياباني خطأ فادحا من مدافع كولومبيا كارلوس سانشيز عندما اعترض بيده سير الكرة نحو مرمى فريقه ما كلفه الطرد الأول في هذا المونديال ليسجل كاغاوا نجم بوروسيا دورتموند هدف التقدم وتستمر المقابلة بنقص عددي في صفوف كولومبيا كلف رفاق كوادرادو غاليا.