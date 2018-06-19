المدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم: تخرج أربع دفعات في مختلف التخصصات

اشرف قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم اللواء عمارعمراني هذا الثلاثاء على حفل تخرج لربع دفعات من الضباط.

وتتكون من الدفعة الـ 24 لضباط القيادة والأركان والدفعة الـ 3 للضباط العاملين في التكوين ماستر وكذا الدفعة الـ 35 للطلبة العاملين والدفعة الـ 17 للطلبة المدنيين العاملين التابعين للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية.

وبعد حفل التخرج أوضح عميد المدرسة سلاطنية العايش"أن هذه الدفعات تلقت تكوينا عسكريا وعلميا يمكنها من حيازة كل عوامل التدرج المهني وتظهر مدى حرص القيادة العليا للجيش الشعبي الوطني على المنظومة التكوينية عامة".

وبحضور قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم اللواء عمار عمراني دعا قائد المدرسة الضباط المتخرجين إلى بذل أقصى المجهودات دفاعا عن عزة وكرامة الوطن وصونا لأجوائه وحرمة ترابه.

ودعا في هذا الصدد المتخرجين"إلى التحلي بالقوة والوفاء إلى المؤسسة العسكرية وطاعة القادة،وحاملين شعار الدفاع عن أجوائنا هدفنا ووحدة ترابنا غايتنا والعلم والعمل سلاحنا".

وتم بعد ذلك تفتيش الدفعات وأداء القسم وتقليد الرتب مع تسمية الدفعات المتخرجة باسم الشهيد نجاوي الصادق.

المصدر: الإذاعة الجزائرية