مدارس أشبال الأمة تحقق نسبة نجاح 100 % في امتحان شهادة التعليم المتوسط

حققت مدارس أشبال الأمة في امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة ماي 2018 نسبة نجاح قدرت بـ 100 %, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني الثلاثاء في بيان لها.

فعقب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة ماي 2018 "سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة لكل من بشار والأغواط وباتنة وبجاية هذا العام نتائج ممتازة حيث حقق أشبال الأمة الـ 343 نتائج قياسية بنسبة نجاح 100% بمعدل عام يقدر بـ 15.29/20".

و قد "تحصل ثلاثة أشبال على شهادة التعليم المتوسط بتقدير امتياز و 118 شبلا بدرجة جيد جدا و 160 شبلا بدرجة جيد فيما تحصل بقية الأشبال على درجة قريب من الجيد", حسب ما أوضحه البيان.

و أضافت وزارة الدفاع الوطني أن "هذه النتائج الممتازة والنوعية إذ تعكس الجهود الجبارة لأشبال الأمة فهي تؤكد أيضا العناية الفائقة والأهمية البالغة التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة المحدثة طبقا لقرار فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني والتي ما فتئت تحظى بدعمه الثمين".

كما أنها تعكس أيضا -يتابع المصدر ذاته- "المستوى الراقي الذي تتميز به مدارس أشبال الأمة وكذا اجتهاد وتفاني الأساتذة والإطارات الساهرة عليهم والوسائل والإمكانات البشرية والمادية والبيداغوجية التي سخرتها قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس".