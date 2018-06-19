السنغال تفوز على بولونيا(2-1) وتحقق أول فوز إفريقي في مونديال2018

تمكن المنتخب السنغالى من تحقيق الفوز الأول للفرق الإفريقية المشاركة فى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا بتغلبه على نظيره البولونى، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما هذا الثلاثاء على ملعب أتكريت أرينا، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وجاء الهدف السينغالي الأول من تسديدة قوية لإدريسا جويي اصطدمت بقدم المدافع البولونى تياجو سيونيك الذى سجلها فى مرماه بالخطأ في الدقيقة 38 من زمن المباراة.

وفي الشوط الثاني أضاف السنغالي مباي نيانغ الهدف الثاني في الدقيقة الـ 60 ليقلص كروشياك الفارق بتسجيله هدف فريقه الوحيد قبل أربعة دقائق من انتهاء عمر المباراة الرسمي.