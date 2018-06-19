مونديال 2018 : انهزام المنتخب المصري امام نظيره الروسي بنتيجة 1 - 3

انهزم المنتخب المصري من نظيره الروسي بنتيجة 1 - 3 في المباراة التي جمعته اليوم الثلاثاء على ملعب سانت بطرسبرغ في مستهل بداية الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا.

وضم المنتخب المصري في تشكيلته أمام روسيا اللاعب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الذي واجه رقابة مستمرة من لاعب الجناح الأيسر للمنتخب الروسي يوري جيركوفي لكنه استطاع أن يسجل هدف المنتخب المصري الوحيد من ضربة جزاء احتسبها الحكم إنريكي كاسيريس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وُسجل الهدف الأول للمنتخب الروسي بالخطأ من المدافع المصري أحمد فتحي عندما سهل دخول الكرة في مرماه عند الدقيقة 47ي ويعد الهدف الخامس عن طريق الخطأ في هذه البطولةي ثم أحرز اللاعب الروسي دينيس تشير يشيف الهدف الثاني لمنتخب بلاده عند الدقيقة 59 ي وعند الدقيقة 62 أضاف اللاعب الروسي أرتيم دزيوبا الهدف الثالث لبلاده .

وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب خط الوسط الروسي دينيس تشيريشيف.