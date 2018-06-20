مساهل يجري محادثات مع غسان سلامة حول الوضع في ليبيا

أجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس الثلاثاء محادثات مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، على هامش مشاركته في منتدى أوسلو.

وتمحورت المحادثات حول آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وأطلع غسان سلامة وزير الشؤون الخارجية على آخر تطورات الوضع في ليبيا لا سيما في ضوء اللقاء الاخير لباريس ونتائجه، كما أعلمه بالسياق السياسي والاقتصادي في البلد وبالمراحل المستقبلية لتنفيذ خارطة الطريق الاممية.

ومن جهته جدد وزير الشؤون الخارجية التأكيد على دعم الجزائر لخارطة الطريق الاممية ولجهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا في مرافقة الليبيين نحو الخروج من الازمة.

وأضاف مساهل ان الجزائر تشيد ايضا بالجهود الرامية الى دعم المسارات السياسية التي تبذلها الامم المتحدة.