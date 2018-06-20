انخفاض العجز التجاري بأكثر من 63 بالمائة خلال الاشهر الخمسة الاولى من 2018

20/06/2018 - 13:33

بلغ العجز التجاري للجزائر 1,718 مليار دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى من 2018 مقابل 4,734 مليار دولارا خلال نفس الفترة من 2017  ما يمثل تراجعا للعجز بـ63,7 بالمئة.

وارتفعت  الصادرات الى 17,691 مليار دولار من جانفي الى غاية نهاية ماي 2018 مقابل 15,21 مليار دولار خلال نفس الفترة  من 2017 و هو ما يمثل ارتفاعا  بنسبة 16,31 بالمئة حسبما  أوضحه المركز الوطني للإعلام الالي والاحصائيات التابع للجمارك .
وفيما يتعلق بالوارداتي فقد عرفت انخفاضا طفيفا الى  19,409 مليار دولار  مقابل 19,944 مليار دولار خلال نفس الفترة  من السنة الماضية ما يمثل انخفاضا قدره  2,7 بالمئة .
وضمنت الصادرات تغطية الواردات بمعدل 91 بالمئة مقابل  76 بالمئة من ذات الفترة من العام الماضي.

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