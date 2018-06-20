سبعة ارهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم سبعة (7) إرهابيين أنفسهم هذا الأربعاء للسلطات العسكرية بتمنراست حسبما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي الهادفة لاستتباب الأمن والسكينة عبر كافة ربوع البلاد من خلال تسخير كافة الوسائل المتاحة لتتبع وملاحقة الفلول الإجرامية سلم سبعة (7) إرهابيين أنفسهم صباح اليوم الـ 20 جوان 2018 للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة".

وأضاف البيان أن الامر يتعلق بكل من "قاسمي بلخير, المدعو +الشيباني+ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008, غدير إبراهيم الهادي, المدعو +سلمان+الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010 علوان محمد المدعو +آدم+ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011 بن أحمد أحمد المدعو +محمد+ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011 عنوان علي المدعو +غالي+ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011 ناجي يحي, المدعو +أبو عمر+ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 و زواري بشير, المدعو +علي+ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014".

وقد مكنت العملية أيضا --حسب ذات المصدر-- من "استرجاع ستة (6) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة و11 مخزن ذخيرة مملوء".

وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن هذه "العملية النوعية تعكس مرة أخرى إصرار وعزم كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي, خصوصا الوحدات المكلفة بمحاربة الإرهاب على تطهير بلادنا من بقايا الجماعات الإرهابية. كما تؤكد نجاعة الاستراتيجية المتبناة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من خلال مساعيها ومبادراتها قصد اجتثاث هذه الظاهرة من بلادنا على غرار النداءات الموجهة لبقايا الإرهابيين للتوبة والرجوع إلى جادة الصواب والاندماج في المجتمع".