مونديال-2018: الأوروغواي تتأهل إلى الدور الثاني بعد فوزها على السعودية (1-0) و"الأخضر" يغادر المنافسة

ضمن منتخب الأوروغواي تأهله رسميا الى الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2018 لكرة القدم، اثر فوزه، اليوم الاربعاء بمدينة روستوف، على السعودية بنتيجة (1-0) الشوط الاول (1-0) برسم الجولة الثانية عن المجموعة الاولى عن مونديال روسيا، في حين يغادر منتخب "الاخضر" هذه المنافسة وسجل الهدف الوحيد في هذا اللقاء، القناص، لويس سواريز، في الدقيقة 23 لفائدة منتخب "الازرق السماوي".

وبهذا يحقق زملاء القائد غودين فوزهم الثاني بعد الذي حققوه أمام مصر (0-1) في الجولة الاولى، في حين تودع السعودية رسميا المونديال بعد خسارتين حيث كانت الأولى في المباراة الافتتاحية امام البلد المنظم، روسياو وبنتيجة عريضة (5-0).

وتتصدر الأوروغواي المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط مناصفة مع روسيا، صاحبة أفضلية الاهداف، في حين تتذيل مصر والسعودية دون رصيد من النقاط.

من جهته، غادر المنتخب المصري هو الآخر المونديال إثر خسارته في الجولة الثانية امس الثلاثاء امام روسيا (3-1) ضمن الجولة نفسها.

وتجرى الجولة الثالثة عن هذه المجموعة يوم الاثنين 25 يونيو، حيث تلتقي روسيا بالاوروغواي بمدينة سمارا في الوقت الذي تواجه فيه السعودية منتخب مصر بمدينة فولغوغراد، علما أن اللقاءين يلعبان في نفس التوقيت وذلك ابتداء من (00ر15 بتوقيت الجزائر).