قيطوني يشارك في أشغال المنتدى الدولي السابع لمنظمة أوبك في فيينا

شارك وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الاربعاء في أشغال المنتدى الدولي السابع للدول المصدرة للنفط " أوبك" بالعاصمة النمساوية فيينا حسبما افاد به بيان للوزارة .

و يعتبر منتدى الدول المصدرة للنفط الذي يمتد على مدار يومين من اهم المنتديات العالمية لخبراء قطاع الطاقة , يضيف ذات المصدر.

بهذه المناسبة يجتمع وزراء الطاقة للدول الاعضاء في اوبك و الدول المنتجة خارجها اليوم الاربعاء و غدا الخميس مع مسؤولين سامين للمجمعات الطاقوية و كذا ممثلي الهيئات العالمية للطاقة فضلا عن خبراء دوليين في القطاع.

و خلال هذا المنتدى ستكون للسيد قيطوني مداخلة غدا الخميس و تحمل عنوان "الاستثمارات في الصناعات البترولية " حيث سيتطرق الى المجهودات التي بذلتها الجزائر من أجل استعادة اسواق النفط استقرارها و كذا دورها في دعم المساعي الرامية الى استحداث منظومة اقتصادية عالمية سليمة بالتنسيق و التعاون بين بلدان الاعضاء في اوبك و الدول غير الاعضاء في المنظمة و ذلك باعتماد الحوار كألية فعالة مع مختلف الفاعلين و المتدخلين في قطاع الطاقة عبر العالم.

وجدير بالذكر فان إسهامات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كانت جلية في نجاح اتفاق الجزائر الموقع يوم 28 سبتمبر 2016 بالجزائر و الذي افضى الى نجاح مسار الاتفاق الحالي " أوبك-خارج أوبك."

و كانت للسيد قيطوني خلال اليوم الاول في اشغال المنتدى لقاءات مع العديد من الوزراء من بينهم وزير الطاقة الجنوب افريقي السيد جيف راديبي حيث تطرق الطرفان الى العلاقات الجزائرية - جنوب افريقية في قطاع الطاقة و افاق تطويرها أكثر من خلال استحداث شراكات ثنائية و تعزيز المشاورات الرامية الى تجسيد مشاريع تخلق الثروة و تسهم في تنمية البلدين و القارة الافريقية .

كما تحادث السيد قيطوني مع وزير النفط الكونغولي السيد جون كارك تيستار تشيكايا و كذا مع الرئيس المدير العام للشركة الليبية للنفط السيد مصطفى صنع الله حيث تطرق الطرفان الى فرص الشراكة المتاحة في كلا البلدين خصوصا في قطاع المحروقات.

وسيشارك السيد قيطوني غدا الخميس في الاجتماع التاسع للجنة مراقبة و متابعة تنفيذ اتفقا خفض الانتاج (أوبك û خارج أوبك) .

و سيعكف وزراء الطاقة الاعضاء في اللجنة على بحث مدى امتثال الدول الـ 24 الاعضاء في أوبك و خارجها للالتزامات الموقع عليها في اتفاق خفض الانتاج المبرم في 10 ديسمبر 2016.

للتذكير فان لجنة المتابعة اتفاق اوبك- خارج اوبك تتكون من 4 دول اعضاء في اوبك ( الجزائر, فنزويلا و الكويت و العربية السعودية ) و دولتين من خارج المنظمة (روسيا و عمان) .

وسيكون رئيس ندوة ( الامارات 2018 ) حاضرا أيضا في اشغال اجتماع اللجنة.

فضلا عن ذلك سيشارك وزير الطاقة في العاصمة النمساوية في اشغال الندوة الوزارية الـ 174 لدول اوبك المرتقبة يوم الجمعة 22 يونيو و كذا في اشغال الاجتماع الوزاري الرابع لدول اوبك و خارج أوبك المرتقب يوم 23 يونيو 2018.