بن غبريت:إجراءات عقابية ضد المتسببين في نشر أسئلة مادة اللغة العربية لبكالوريا 2018 عبر الفايسبوك

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أمس الأربعاء بتبسة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات العقابية من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالسهر على السير الحسن لامتحان البكالوريا التي تترأسها وزارة العدل ضد من تسببوا في نشر أسئلة مادة اللغة العربية على صفحات الفايسبوك.

و صرحت الوزيرة لدى تنشيطها لندوة صحفية بثانوية جديدة بمدينة تبسة أطلق عليها بالمناسبة اسم المجاهد الراحل بوكوبة محمد بن أحمد أنه "تم نشر أسئلة مادة اللغة العربية عبر صفحات الفايسبوك بعد عودة الإنترنيت" مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات العقابية من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالسهر على السير الحسن لامتحان البكالوريا التي تترأسها وزارة العدل ضد من تسببوا في هذا التسريب.

و أشارت بن غبريت أنه بخلاف ذلك فإن امتحان البكالوريا لهذه السنة يسير في أجواء تنظيمية "جيدة يسودها الهدوء وذلك على المستوى الوطني.

و أضافت أن من مجموع أكثر من 700 ألف مرشح لامتحان البكالوريا دورة جوان 2018 على المستوى الوطني فإن 40 بالمائة منهم مرشحين أحرار مشيرة كذلك إلى تسجيل 4391 مرشحا من نزلاء المؤسسات العقابية موزعين عبر 43 مركز لإعادة التربية بالإضافة إلى 216 مرشحا مكفوفا و 169 آخر معاق حركيا.

و بعد أن ذكرت أنه تم اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة لكي يجري هذا الاستحقاق التربوي الهام في ظروف حسنة أفادت الوزيرة بأنه تم تسجيل 849 مرشحا يحملون جنسيات أجنبية و حوالي 57 ألف مرشح كانوا يدرسون عن طريق التعليم عن بعد أو ما كان يعرف بالتعليم عن طريق المراسلة.

التحدي قائم لتوسيع تدريس اللغة الأمازيغية عبر 48 ولاية

من جهة أخرى أكدت بن غبريت خلال اشرافها بخنشلة على عملية فتح أظرفة أسئلة امتحان مادة العلوم الإسلامية أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتدريس اللغة الأمازيغية والتحدي قائم من أجل توسيع تدريسها عبر 48 ولاية.

ولفتت الوزيرة في هذا الشأن إلى أن توجيهات أرسلت لكل مدراء التربية عبر كل الولايات للتكفل بتدريس الأمازيغية، مذكرة في هذا السياق بأن 300 منصب جديد خاص بتدريس اللغة الأمازيغية سيتم فتحه عبر الوطن بحلول الموسم الدراسي المقبل 2018/2019.