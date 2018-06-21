كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية أدرار

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي هذا الخميس خلال عملية بحث وتمشيط بالقرب من الحدود الجزائرية-المالية بولاية ادرار، من كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوى على كمية معتبرة من مختلف الانواع، حسبما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل اليقظة الدائمة لقواتنا المسلحة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم الـ21 جوان 2018 إثر عملية بحث وتمشيط قرب الحدود الجزائرية-المالية بأدرار (الناحية العسكرية الثالثة)، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على :

- (01) رشاش ثقيل عيار 14,5 ميليمتر

- (01) بندقية رشاشة من نوع (FMPK)

- (01) بندقية رشاشة من نوع (FMDP)

- (08) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف

- (03) بنادق تكرارية

- (01) بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف

- (01) بندقية من نوع ماس

- (55) قذيفة خاصة بمدفع هاون عيار 82 ملم

- (20) حشوة خاصة بمدفع هاون عيار 82 ملم

- (17) مخزن خاص بالمسدس الرشاش من نوع كلاشنيكوف

- (02) مخزني ذخيرة للبندقية ماس

- (03) أشرطة ذخيرة للرشاش FMPK

- بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة تقدر بـ 4501 طلقة من مختلف العيارات.

وذكر البيان أن "هذه العملية النوعية التي تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد".