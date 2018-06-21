مكتبة المركز الإسلامي على بومنجل..صرح ثقافي ومصدر لأمهات الكتب والمراجع

يضم المركز الثقافي الإسلامي علي بومنجل مكتبة ثرية يوجد على رفوفها أكثر من 19 ألف عنوان في كل المجالات والتخصصات كما تضم عددا من المخطوطات والكتب القيمة التي تعود إلى قرن من الزمن.

وتوضح حداد زهور أمينة المكتبة في هذا الصدد"أن المكتبة تأسست مع تأسيس المركز وذلك سنة 1972 وتحتوي على رصيد قيم سواء من الكتب أو المخطوطات إضافة إلى المطبوعات وهي كتب قديمة يعود تاريخها إلى سنة 1800.

وتحتوي هذه المكتبة أيضا على كتب فريدة من نوعها في مجال الأدب والاقتصاد، فلسفة وعلم النفس وخاصة في مجال التاريخ حيث يجد الطلبة كتب لا توجد في مكتبات أخرى.

ويوجد أيضا مشروع بتألية هذا الرصيد بحيث تكون عملية البحث آلية وهذا لتسهيل عملية البحث مقارنة مع البحث اليدوي التقليدي".

المصدر: القناة الأولى