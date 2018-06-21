انتخاب عبد الكريم مدوار على رأس رابطة كرة القدم المحترفة

21/06/2018 - 15:10

انتخب عبد الكريم مدوار على رأس رابطة كرة  القدم المحترفة خلفا لمحفوظ قرباج, هذا الخميس بالمركز الفني الوطني بسيدي  موسى (الجزائر) خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية. 

و حصل مدوار (جمعية الشلف) على 19 صوتا مقابل 7 أصوات لعز الدين أعراب (وفاق  سطيف), 6 لمحمد المورو (جمعية وهران) و 4 فقط لمراد لحلو (نصر حسين داي).

و لحساب عضوية المكتب التنفيذي لرابطة كرة القدم المحترفة, تم انتخاب كل من  جمال مسعودان (أهلي برج بوعريريج), مراد بلخضر (شبيبة الساورة) و أكلي أدرار  (مولودية بجاية) من الرابطة الأولى و كذا محمد بوعلام (مولودية سعيدة), فاروق  بلقيدوم (رائد القبة) و مبروك هرادة (مولودية العلمة) من الرابطة الثانية.

أوسمة:

رياضة, كرة القدم

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