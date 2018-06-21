انتخاب عبد الكريم مدوار على رأس رابطة كرة القدم المحترفة

انتخب عبد الكريم مدوار على رأس رابطة كرة القدم المحترفة خلفا لمحفوظ قرباج, هذا الخميس بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية.

و حصل مدوار (جمعية الشلف) على 19 صوتا مقابل 7 أصوات لعز الدين أعراب (وفاق سطيف), 6 لمحمد المورو (جمعية وهران) و 4 فقط لمراد لحلو (نصر حسين داي).

و لحساب عضوية المكتب التنفيذي لرابطة كرة القدم المحترفة, تم انتخاب كل من جمال مسعودان (أهلي برج بوعريريج), مراد بلخضر (شبيبة الساورة) و أكلي أدرار (مولودية بجاية) من الرابطة الأولى و كذا محمد بوعلام (مولودية سعيدة), فاروق بلقيدوم (رائد القبة) و مبروك هرادة (مولودية العلمة) من الرابطة الثانية.