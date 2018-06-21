ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2018: الدفعة الثانية للوفد الجزائري تحل باسبانيا

حلت الدفعة الثانية للوفد الجزائري المشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط-2018 المقررة من 22 جوان الجاري الى الفاتح جويلية المقبل ظهر هذا الخميس بمطار روس الجهوي بكاتالونيا.

وكان في استقبال الوفد الذي يضم رياضات مختلفة ككرة اليد والمصارعة والملاكمة والدراجات رئيسة الوفد الجزائري حسيبة بو المرقة التي تنقلت مع الوفد الأول الذي وصل إسبانيا في منتصف ليلة الأربعاء.

ويتكون إجمالي الوفد الجزائري المشارك في هذه الألعاب من 479 فرد منهم 233 رياضي و 102 تقني في 24 اختصاصا: ألعاب القوى, كرة الريشة, الملاكمة, الدراجات, المبارزة, الجمباز, رفع الاثقال, الجيدو, الكاراتي دو, المصارعة المشتركة, السباحة, التايكواندو, التنس, كرة اليد, الكرة الطائرة, تنس الطاولة, الترياتلون, الرافل, التجذيف, كرة القدم, الرماية الرياضية, الفروسية والشراع.