الإذاعة الجزائرية تطلق شبكتها البرامجية الصيفية عبر كافة قنواتها واذاعاتها الجهوية

أطلقت الإذاعة الجزائرية هذا الخميس عبر قنواتها الرئيسية والموضوعاتية وكافة إذاعاتها الجهوية المنتشرة بولايات الوطن الثماني والأربعين الشبكة البرامجية الصيفية 2018.

في هذا الخصوص حملت الشبكة البرامجية الصيفية للقناة الإذاعية الأولى في طياتها العديد من الحصص والبرامج المتنوعة والتفاعلية تتماشى ورغبات المستمعين خلال فصل الصيف.

ويوضح في هذا الصدد مدير البرمجة في القناة الأولى مصطفى بن عمر"أن هده الشبكة سوف تجمع بين الخفة والتعرف على ثقافة الجزائر واكتشاف جمالية الجزائر وسياحة البلد من خلال برامج متعددة مثل كاتب ومدينة وأصداء المهرجانات عبر الوطن.

ويوجد أيضا برامج تسلية على غرار برنامج على الكورنيش صيفيات الجزائر والمخيمات،كما يوجد أيضا برامج علمية مثل برنامج تكنولوجيا.

ويوجد أيضا برنامج يهتم بالكفاءات الجزائرية بالمهجر وأخر يهتم بتاريخ الموانئ بالإضافة إلى البرامج التفاعلية وخطوط مفتوحة ،كذلك برامج فنية مثل برنامج فن بلادي وحتى سما الإنشاد

وجميع هذه البرامج متنوعة ستبث خلال الشبكة الصيفية وهي فرصة للمستمع انه سيستمع أيضا للكثير من البرامج المعادة خلال هذه الشبكة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية