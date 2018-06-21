طمار: عملية كبرى لتوزيع السكن في 5 جولية .والجالية الجزائرية بالخارج تسجل 17 ألف مكتتب في الـLPP

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار عن انطلاق عملية جديدة لتوزيع السكنات تمس كل ولايات الوطن في الـ 5 جويلية القادم.

وخلال يوم برلماني نظم هذا الخميس تحت شعار السكن تحت التخطيط وتحديات العصر أكد الوزير انه منذ فتح الاكتتاب في سكنات الترقوي العمومي بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج تم تسجيل 17 ألف مكتتب من مختلف دول العالم.

وأوضح الوزير طمار في هذا الصدد" أن عملية التوزيع ستكون على مدار السنة وخلال الأعياد الدينية والوطنية ويكون الموعد الأهم خلال 5 جويلية".

ويلقى السكن الترقوي العمومي الموجه للجالية بالخارج إقبالا كبيرا من طرف الجزائريين المقيمين عبر العالم.

وأضاف الوزير في هذا الخصوص" أن عدد المكتتبين المقيمين بالخارج بلغ 17 ألف مكتتب وانه تم تنظيم أيام إعلامية بالخارج على شكل أبواب مفتوحة بهدف تحسيس الجالية الجزائرية بمجريات هذه العملية".

وقد تم انجاز أكثر من 180 ألف وحدة سكنية تم انجازها في البرامج المسطرة 2015 2018 وما تبقى من سكنات في جميع الصيغ ستكون جاهزة في المواعيد المحددة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية