تأهل فرنسا للدور المقبل بعد الفوز على البيرو (1-0)

فاز المنتخب الفرنسي على منتخب البيرو هذا الخميس بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما, ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم في كرة القدم المقامة حاليا بروسيا (14 جوان - 15 جويلية).

وأحرز هدف الفوز كليان مبابي في الدقيقة 34 من زمن المباراة لتضمن بذلك فرنسا التأهل إلى الدور المقبل بعد حصدها 6 نقاط وتربعها على رأس المجموعة في ختام مباريات هذا اليوم أمام الدنمارك التي حلت ثانية بـ 4 نقاط بعد تعادلها (1-1) مع أستراليا التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة بنقطتين وتذيل البيرو للقائمة بلا أي نقطة.