كرواتيا تضرب الأرجنتين بثلاثية قاسية.. وتضع رفاق ميسي أمام مقصلة الخروج المبكر من مونديال 2018

ضمن المنتخب الكرواتي التأهل إلى الدور التالي بمونديال روسيا بعدما تغلب على الأرجنتين بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاءت أهداف كرواتيا عن طريق أنتي ريبيتش (53) ولوكا مودريتش (80)، وإيفان راكيتيتش (91) لتتعقد آمال الأرجنتين في بلوغ الدور التالي.

وارتفع رصيد كرواتيا إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما بقي رصيد الأرجنتين عند نقطة واحدة في انتظار مباراة إيسلندا ونيجيريا التي سترسم ملامح المجموعة.

وهدد إيفان بيريسيتش مرمى الأرجنتين مبكرًا بعدما راوغ المدافع جابرييل ميركادو قبل أن يسدد كرة أرضية قوية، إلا أن الحارس ويللى كاباييرو تألق وحول الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 5.

وكاد ماركوس أكونيا، أن يسجل للأرجنتين بعدما اصطدمت كرته العرضية في العارضة بالدقيقة 21 قبل أن تخرج لركلة مرمى.

أضاع إينزو بيريز فرصة محققة لتقدم الأرجنتين في الدقيقة 30، بعد خطأ فادح من دفاعات المنتخب الكرواتي، وضعت لاعب ريفر بليت أمام المرمى الخالي، إلا أنه سددها بجوار القائم الأيمن.

في المقابل أهدر ماريو ماندزوكيتش، مهاجم كرواتيا فرصة محققة في الدقيقة 33 بعدما هرب من الرقابة ولعب رأسية من الوضع طائرًا إلا مرت بجوار القائم.

وافتتح أنتي ريبيتش، التسجيل لكرواتيا في الدقيقة 53 بعدما استغل خطأ فادح من الحارس كاباييرو الذي فشل في إبعاد كرة ليقدم فرصة ذهبية لمهاجم آينتراخت فرانكفورت من أجل التسجيل.

وتألق دانييل سوباسيتش، حارس كرواتيا بعدما أوقف تسديدة ماكسيميليانو ميزا لترتد للأخير، والذي هيأها بدوره لميسي، إلا أن تدخل إيفان راكيتيتش حول الكرة إلى ركنية في الدقيقة 64.

وقضى لوكا مودريتش، على آمال الأرجنتين في العودة إلى اللقاء بعدما سج الهدف الثاني في الدقيقة 80 من تسديدة صاروخية بعيدة المدى.

وأضاف راكيتيتش الهدف الثالث بعدما حصل تمريرة حريرية من البديل ماثيو كوفاسيتش، ليضعها في المرمى الخالي في الدقيقة 91.