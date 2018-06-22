الوزير مصطفى قيطوني يشارك في اجتماع الأوبك بفيينا هذا الجمعة

تجتمع الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، اليوم الجمعة بفيينا لمناقشة مشروعا لزيادة إنتاج البترول على المستوى العالمي بنسبة نحو 1%. ويشارك وزير الطاقة، مصطفى قيطوني في هذا الاجتماع، حيث حل الأربعاء الماضي بالبعاصمة النمساوية.

وتعمل الجزائر في هذا الاجتماع على المرافعة من أجل تعزيز الاستثمارات النفطية، من أجل ضمان استقرار السوق على المدى الطويل.

من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مساء أمس الخميس في العاصمة النمساوية إن ممثلين عن الدول الأعضاء في الأوبك طرحوا خطة لزيادة الإنتاج بمعدل مليون برميل بترول يوميا.

وحصلت فكرة ضخ كميات إضافية من البترول في الأسواق تزامنا مع الارتفاع الذي شهدته أسعار البترول خلال الأشهر الأخيرة.

وتنتج حاليا الدول الأعضاء في أوبك التي يبلغ عددها 14 دولة إلى جانب الدول غير الأعضاء فيها ويبلغ عددها عشر دول، كميات من البترول أقل مما تم الاتفاق عليه في أواخر عام 2016.

ويعقد وزراء الأوبك اجتماعهم اليوم في محاولة للتوصل إلى إجماع حول مستوى الإنتاج الخاص بالمنظمة، كما يعتزمون غدا السبت استكمال وضع إستراتيجية حول حجم الإنتاج المزمع مع الدول غير الأعضاء في الأوبك.