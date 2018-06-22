منتخب نيجيريا يفوز على نظيره الإيسلندي (2-0)

تغلب منتخب نيجيريا على نظيره الإيسلندي بنتيجة (2-0)، الشوط الأول (0-0) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة بمدينة فولغو غراد لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا.

وسجل هدفي منتخب "النسور الممتاز" أحمد موسى في الدقيقتين 49 و 74.

وكان المنتخب النيجيري قد انهزم في المباراة الأولى أمام نظيره الكرواتي 2-0 فيما تعادل المنتخب الإيسلندي مع نظيره الأرجنتيني 1-1.

ولحساب نفس الجولة تفوق أمس المنتخب الكرواتي على نظيره الأرجنتيني بثلاثية نظيفة تعاقب على تسجيلها كل من أنتي ريبيتش (53) ولوكا مودريتش (80)ي وإيفان راكيتيتش (91) ضمن على إثره المنتخب الكرواتي التأهل إلى الدور ثمن النهائي فيما تعقدت آمال "البيسيلستي" بطل دورتي 1978 و1986 في بلوغ الدور التالي.

وتصدر منتخب كرواتيا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط متبوعا بمنتخب نيجيريا بثلاث نقاط ثم منتخبي إيسلندا والأرجنتين بنقطة واحدة لكل منهما.

وستقام الجولة الثالثة والأخيرة عن الدور الأول يوم الثلاثاء 26 يونيو وستجمع المباراة الأولى بين منتخبي ايسلندا و كرواتيا فيما سيلتقي في الثانية نيجيريا مع الأرجنتين.