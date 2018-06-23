المبعوث الأممي للصحراء الغربية هورست كوهلر يشرع في زيارة مغاربية

يشرع المبعوث الأممي للصحراء الغربية هورست كوهلر، اليوم السبت في زيارته إلى المنطقة تهدف إلى بعث مسار المفاوضات لتسوية نزاع الصحراء الغربية المتوقف منذ 2012 .

وتتضمن الجولة الدبلوماسية الثانية لكوهلر إلى المنطقة أربع مراحل تقوده إلى كل من الجزائر والمخيمات اللاجئين بتندوف ونواكشوط و الرباط بالإضافة إلى ثلاث مدن بالصحراء الغربية ويتعلق الأمر بالداخلة والعيون والسمارة.

وتجدر الإشارة إلى أن كوهلر قد قام في شهر أكتوبر 2017 بجولته الأولى إلى المنطقة على أمل بعث المفاوضات بين طرفي النزاع وقد حدد الرئيس الألماني الأسبق في اجتماعه الأول بمجلس الأمن الدولي الذي جرى في شهر مارس الأخير بوضوح مهمته كمبعوث شخصي للأمين العام الاممي والتي تتمثل في "إيجاد طريق إلى المستقبل" على أساس حل يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي.

كما شرح المبعوث الاممي خلال هذا الاجتماع الاعلامي رؤيته حول مسار السلام موضحا ان هدفه يكمن في استئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع الا وهما المغرب و جبهة البوليساريو و ذلك خلال سنة 2018.

وفي هذا الصدد، أعلنت الحكومة الصحراوية عن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الطرف المغربي دون شروط مسبقة، حيث أكد الوزير الأول الصحراوي، محمد الولي أعكيك عن ترحيبه بزيارة " كولر الذي يسعى إلى الاتصال بمختلف الفاعلين سواء كانوا فاعلين مباشرين وهما جبهة البوليساريو والحكومة المغربية، أو دول الجوار على غرار الجزائر وموريطانيا، أو على المستوى الدولي من خلال الاتصال مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة". وأوضح " أن الحكومة الصحراوية مستعدة لاستئناف أية مفاوضات التي تهدف إلى تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره "