موسم الاصطياف: وصول أولى دفعات الجالية الجزائرية إلى الوطن

بدأت الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج التوافد على ربوع الوطن تزامن مع موسم الاصطياف من اجل قضاء العطلة بين الأهل والأقارب ووسط مناظر الطبيعة الخلابة التي تزخر بها الجزائر.

ومن ضمن المناطق التي تشهد توافدا مستمرا للمغتربين في فصل الصيف نجد ولاية جيجل خاصة بعد استئناف خط الطيران الدولي للعمل.

ويصرح بعض المغتربين الذين وصلوا إلى ولاية جيجل "أنهم جد سعداء بحلولهم في هذه الولاية وكانت الرحلة ممتعة مع انطلاق الخط الجديد بين الولاية وفرنسا وهو الشيء الذي سهل عملية التنقل."

وكانت مصالح الأمن بالحدود قد ضبطت كافة الاحتياطات الميدانية تحسبا لاستقبال الدفعة الأولى من المسافرين خلال موسم الاصطياف الحالي.

ويوضح محافظ الوحدة في هذا الصدد "ان قدوم الجالية الجزائرية بمطار فرحات عباس بولاية جيجل تم في ظروف حسنة حيث قمنا بإعداد كافة الترتيبات للسير الجيد لاستقبال هذه الجالية".

ومن المتوقع أن تصل بقية الدفعات من الجالية خلال الأيام المقبلة لقضاء موسم الاصطياف في كنف المجتمع الجيجلي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية