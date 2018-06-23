العثور على جثة إرهابي و تدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بسكيكدة

عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة بسكيكدة، على جثة إرهابي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى مخبأين للجماعات الإرهابية بنفس الولاية، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح البيان أنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة كدية رأس ردبي بلدية تمالوس جنوب غرب سكيكدة عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي يوم 22 جوان 2018 على جثة تعود للإرهابي بن صغير عبد الناصر المكنى أبو زكرياء الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى مخبأين للجماعات الإرهابية وذلك خلال عملية تمشيط بمنطقة واد جنان ساهلي بلدية عين زويتي ولاية سكيكدة.

في سياق متصل، كشفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختارثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وستة مخازن ذخيرة مملوءة.

واشار المصدر ذاته أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالأغواط تاجر مخدرات بحوزته (12،5) كيلوغرام من الكيف المعالج فيما تم حجز (24563) وحدة من مختلف المشروبات وثلاث شاحنات بكل من الوادي و ورقلة، مضيفا أنه بتمنراست أوقفت مفرزة للجيش الوطني أربعة منقبين عن الذهب وحجزت جهاز كشف عن المعادن مولد كهربائي و مطرقة ضاغطة.

من جهة أخرىي أحبط حراس السواحل بعنابة محاولات هجرة غير شرعية لـ (24) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع في حين تم توقيف (36) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة و تلمسان.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية