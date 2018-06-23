مونديال روسيا 2018 : تونس تخسر المباراة بنتيجة ثقيلة امام بلجيكا 5-2

اكتسح منتخب بلجيكا نظيره التونسي بنتيجة (5-2) الشوط الأول (3-1) اليوم السبت بملعب سبارتاك بموسكو، برسم الجولة الثانية عن المجموعة السابعة، لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم الجارية حاليا بروسيا.

وسجل أهداف اللقاء كل من ايدن هازارد (6 ض.ج، 51)، لوكاكو (16، 45+3) باتشوايي (90) لفائدة بلجيكا، وبرون (18) وخزري (90+3) لتونس.

وعقب هذه الخسارة الثانية، يغادر "نسور قرطاج" النهائيات قبل لقاء الجولة الثالثة والأخيرة أمام بنما، في حين يترسم و بنسبة كبيرة تأهل بلجيكا إلى الدور الثاني بست نقاط بعد فوزين.

وتتصدر بلجيكا مؤقتا المجموعة السابعة برصيد ست نقاط متبوعة بإنجلترا 3 نقاط، أما تونس وبنما يتذيلان الترتيب دون رصيد من النقاط.

وتجرى المباراة الأخرى من الجولة الثانية عن نفس المجموعة بين انجلترا وبنما يوم غد الأحد بملعب نيجني بنوفغورود ابتداء من (00ر13 بتوقيت الجزائر).