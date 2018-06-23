الـبـويـرة : ثـلاثـة قـتلى و 11 جـريحـا في حـادثـي مـرور بالجباحية

هلك ثلاثة أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح في حادثي مرور وقع هذا السبت في منحدر الطريق السريع الجباحية (غرب البويرة)، حسب ما علم من المصالح المحلية للحماية المدنية

ووقع الحادث الأول عندما اصطدمت شاحنة بمركبتين خفيفتين مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، رجلين يبلغان من العمر 44 و40 عاما وامرأة تبلغ من العمر 65 عاما، إلى جانب إصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح.

كما تسبب الحادث الثاني الذي وقع اثر اصطدام متسلسل لحافلة نقل المسافرين وشاحنة وعشر سيارات سياحية بعد ساعة من ذلك وليس ببعيد عن منحدر الطريق السريع بالجبابية ، في إصابة سبعة أشخاص آخرين، وفقًا لحصيلة مؤقتة للحماية المدنية.

وقد تم إجلاء المصابين إلى المؤسسة الاستشفائية العمومية لمدينة الأخضرية لتلقي العلاج اللازم، بينما تم نقل جثث الضحايا الثلاثة إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى،حسب ما ذكرته هذه المصادر.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقين منفصلين لتحديد الأسباب الحقيقية وراء وقوع هاذين الحادثين.

وفاة 23 شخص وإصابة 29 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

وفي السياق نفسه لقي 23 شخصا حتفهم وأصيب 29 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة في 18 حادث مرور خطير خلال الـ 48 ساعة الأخيرة حسب ما جاء هذا السبت في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن مصالح الحماية المدنية سجلت خلال الفترة الممتدة بين 21 و23 يونيو 2018 عدة حوادث مرور منها 18 الأكثر دموية تسبب في وفاة 23 شخص وإصابة 29 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ثم نقلهم إلى مختلف المصالح الإستشفائية .

وكانت أثقل حصيلة سجلتها ذات المصالح بولاية الوادي حيث أودت هذه الحوادث بحياة 04 أشخاص وإصابة 02 آخرين بجروح على إثر إصطدام بين سيارتين من الوزن الخفيف على مستوى الطريق الوطني رقم 48 ببلدية الحمرية دائرة الرقيبة.

للإشارة فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إجلاء جثتي شخصين توفيا غرقا بولاية بجاية،حيث هلك شخصا يبلغ من العمر 24 سنة في البحر بشاطئ غير محروس وممنوع للسباحة منطقة سخرية بقرب من شاطئ بوليماط ببلدية ودائرة بجاية ووفاة مراهق أخر يبلغ من العمر 16 سنة غرقا على مستوي حوض مائي الواقع بالمكان المسمى واد دردار علي ببلدية عين السلطان دائرة عين الاشياخ بولاية عين الدفلى .

والجدير بالذكر فإن وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة قد تدخلت على اثر التقلبات الجوية الأخيرة لإسعاف 03 أشخاص على متن سيارتهم جرفتهم مياه واد المسمى واد أبالة الواقع ببلدية ودائرة الشريعة، كما قامت بإنقاذ شخصين آخرين وتسجيل وفاة 01 شخص بنفس المكان.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج