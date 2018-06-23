مونديال روسيا : المكسيك إلى دور ثمن نهائيي بعد فوزها على كوريا الجنوبية 2-1

حسم المنتخب المكسيكي تأهله إلى الدور ثمن نهائي كأس العالم روسيا 2018، بعد تغلبه بنتيجة 2-1 على كوريا الجنوبية لحساب الجولة الثانية للمجموعة السادسة.

ووجد رفقاء رفقاء خافيير هيرؤناندير –رجل المباراة- في اختراق الجدار الدفاعي للكوريين الجنوبيين، الذين راهنوا فقط على سون هيونجمين في خط الأمام. لكن ركلة الجزاء التي نفذها بنجاح كارلوس فيلا في الدقيقة 26 أعطت المكسيكيين الدفعة التي كانوا بحاجة إليها لتجنب الهجمات المضادة السريعة التي كان يشنها الفريق الآسيوي.

ومع ذلك، اضطر الحارس جييرمو أوتشوا للقيام بصدة رائعة لإنقاذ مرماه من هدف التعادل قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

بعد تلقيهم الهدف، اضطر محاربو التايجوك للتقدم إلى الأمام، لكن المكسيكيين عرفوا كيف يتعاملون مع تقدمهم في النتيجة، وكانوا أقرب لتسجيل الهدف الثاني كلما نجحوا في تمرير الكرة في المساحات الفارغة. وهذا ما استغلّه خافيير هيرنانديز في الدقيقة 66، لتهتزمدرجات ملعب روستوف أرينا.

وعمقت كوريا الجنوبية الفارق بهدف رائع من خارج منطقة الجزاء عن طريق سون.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد المكسيك إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة تليها السويد ب3 نقاط في انتظار مواجهة ألمانيا التي تحتل رفقة كوريا الجنوبية ذيل الترتيب.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج