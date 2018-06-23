ألمانيا 2 – السويد 1 : كراوس يــبعث حـظوظ المانشافت من بعيــد

حقق المنتخب الألماني سهرة هذا السبت فوزا بشق الأنفس على نظيره السويدي 2-1، على ملعب "فيشت الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال روسيا.

وقضى توني كراوس على أحلام السويديين بهدف قاتل في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع الدقيقة 90+5 ، أنقذ بها بطل نسخة 2014 من تعادل مخيب

وافتتحت السويد باب التسجيل في الدقيقة الـ 33 عن طريق أولا تويفونين قبل أن ينجح رويس في إدراك التعادل في وقت مبكر من الشوط الثاني (الدقيقة 48 )،بعدما وضع عرضية تيمو فيرنر في شباك الحارس روبي أولسين، ليضيف كراوس هدف الفوز قبل ثواني فقط من انتهاء الوقت بدل الضائع.

وتم اختيار مهاجم ريال مدريد والمنتخب الألماني توني كراوس رجل المباراة.

وارتفع رصيد ألمانيا إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن السويد الثاني بالمجموعة السادسة، فيما يعتلي المنتخب المكسيكي الصدارة برصيد 6 نقاط.

المصدر : الإذاعة الجزائرية