ألعاب تاراغونا 2018: الجزائر تفوز بالميدالية الأولى في تخصص الكاراتي

تحصلت الجزائر على الميدالية الأولى كاراتي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تاراغونا 2018 بفضل اللاعب وليد بوعبعوب الذي فاز بالبرونزية في صنف أقل من 75 كلغ, اليوم السبت بكمبريلز (إسبانيا)

وتفوق بوعبعوب على الإسباني ايباناز سانز توري رودريغو, بنتيجة (2-0)، في مقابلة الاستدراك من أجل إحدى الميداليتين البرونزيتين لهذ الفئة.

وصرح وليد بوعبود لـوكالة الأنباء الجزائرية مباشرة عقب نهاية المنازلة "لقد تأثرت بالضربة التي تلقيتها ولم أدرك كيف أنهيت المنازلة. أنا جد سعيد بإهداء أول ميدالية للجزائر خلال هذه الألعاب المتوسطية".

و أثناء دخوله في المنافسة, استطاع بوعبعوب أن يقصي القبرضي لوازيدس بانايوتيس (1-0) قبل أن يخسر في النصف النهائي ضد التركي أولتمور إرمان (3-0).

المصدر: الاذاعة الجزائرية/وأج