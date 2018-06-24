أبواب مفتوحة على الصندوق الوطني للتقاعد إلى غاية الـ18جويلية عبر كل ولايات الوطن

ينظم الصندوق الوطني للتقاعد بدءا من هذا الأحد وإلى غاية الـ18 جويلية القادم أبوابا مفتوحة على الصندوق عبر مختلف ولايات الوطن قصد التقرب أكثر من المتقاعدين وتعريفهم بالخدمات والامتيازات التي يقدمها لهم.

وفي تدخل له على أمواج القناة الإذاعية الأولى قال اسماعيل ملوكة المدير العام للصندوق الذي يشرف اليوم على الانطلاق الرسمي لهذه الأبواب من ولاية ورقلة إن هذه التظاهرة تأتي في إطار تحسين نوعية الخدمات و التقرب من المتقاعدين وتمكينهم من التعرف أكثر على الامتيازات التي يقدمها الصندوق وسيتم خلال هذه التظاهرة حسب ذات المتدخل التطرق إلى تثمين المعاشات والعلاوات اعتبارا من الفاتح جانفي 2018 وكذا تسهيل و تنويع أنماط الدفع وتوعية المتقاعدين لتحيين الوثائق الادارية.

المصدر : الاذاعة الجزائرية