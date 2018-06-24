حطاب: ماجر لاعب كبير, لكنه لم ينجح كمدرب

24/06/2018 - 14:53

اعتبر وزير الشباب والرياضة محمد  حطاب, ان مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم  رابح ماجر, كان "لاعبا كبيرا" غير أن "الأمور لم تسر بنفس الطريقة" عندما تولى  شؤون العارضة الفنية للخضر.

وصرح الوزير سهرة السبت بتاراغونا الاسبانية أن "كرة القدم ظاهرة اجتماعية وشعبنا غير راض عن نتائج منتخبنا. نحن ملزمون بأن نكون في مستوى تطلعاته. ماجر كان لاعبا كبيرا بل حتى ايقونة,  لكن كمدرب لم ينجح ( ما مشاتلوش كم يقال بالعامية)".

ويجتمع المكتب الفيدرالي للفاف هذا الاحد حيث ينتظر ان يفصل في مصير  المهاجم الاسبق لنادي بورتو البرتغالي على رأس العارضة الفنية للخضر.

أوسمة:

رياضة, كرة القدم, الفريق الوطني

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