مدير تنمية الصيد البحري للإذاعة: 1306 طن من التونة الحمراء حصة الجزائر في 2018

أكد مدير تنمية الصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قدور عمار إن الجزائر استهلكت حصتها من التونة الحمراء في السنة الجارية 2018 والمقدرة حتى اليوم حوالي 1306 طن، مشيرا إلى أن 14 باخرة شاركت خلال حملة صيد هذه المادة بأعالي البحار.

وأوضح مدير تنمية الصيد البحري للقناة الإذاعية الاولى أن حصة الجزائر من التونة الحمراء شهدت ارتفاعا محسوسا منذ العودة لعملية الصيد في عام 2012 مؤكدا أن حصتها ارتفعت في 2017 من 460 طن إلى 1034 طن، بينما بلغت الحصة حتى جوان الجاري (2018) 1306 طن على أن ترتفع الحصة إلى 1456 طن و1656 طن في 2020

وأبرز المتحدث سعي الجهات الوصية على توظيف الطواقم البشرية والهياكل الضرورية للحصول على حصتها كاملة غير منقوصة مؤكدا في السياق أن المنظمة الدولية لحماية التونة الحمراء حدد من الشروط لصيد هذا النوع من السمك من بينها، كما يقول، القدرة على الصيد.

وأضاف:" لذلك نسعى في قطاع الصيد البحري إلى تطوير أدوات الصيد للحصول على حصتنا بأحسن الظروف حيث اقتنينا بعض البواخر القادرة على الصيد بموازاة إهتمامنا بالمورد البشري من خلال تكوين شباب في صيد التونة الحمراء. كما نسعى للقيام بعملية تسمين التونة الحمراء هنا ببلادنا بدلا من الخارج، وهنا أشير إلى أننا تلقينا طلبات عديدة للقيام بهذه العملية على مستوى ثلاث مزارع لاستيعاب الحصة التي تصطادها بلادنا لتقدم القيمة المضافة لبلادنا بعد تسويقها للخارج".

وفي خديثه عن حملة صيد التونة الحمراء، كشف المتحدث عن قبول 14 ملف من بين 16 ملف تقدم أصحابها لصيدها، مؤكدا أن 14 باخرة شاركت في عملية الصيد من خلال فوجين في أعالي البحار، وبالضبط في المنطقة الخاضعة للقانون الدولي المتواجدة بين تونس وصقلية وليبيا حيث تتركز كثيرا سمك التونة بالإضافة إلى منطقة أخرى بين إسبانيا وفرنسا".