انجلترا تكتسح بنما (6-1) وتعبر إلى الدور الـ 16

سحق منتخب انجلترا نظيره البنمي هذا الاحد بسداسية كاملة مقابل هدف يتيم بملعب نيجني نوفجورود، وفي إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

فضمن المجموعة السابعة، التي تضم أيضا منتخبي بلجيكا وتونس افتك منتخب انجلترا بطاقة العبور لدور الـ16 محتلا صدارة جدول ترتيب المجموعة بـ 6 نقاط ومتقدما على المنتخب البلجيكي بفارق الأهداف وبنفس الرصيد من النقاط.

ومنذ الدقيقة الـ 8 سجل جون ستونز هدف انجلترا الأول وبعده الرابع في الدقيقة الـ 40، و تولى هاري كين تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 22 من ركلة جزاء ،ومن ركلة مماثلة أضاف الخامس في الدقيقة الـ 45 فالثالث له"هاتريك" والسادس لفريقه في الدقيقة الـ62 ، ثم خيسي لينجارد الهدف الثالث في الدقيقة الـ 36.

فيما أحرز فيليبي بالوي الهدف الأول والوحيد لبنما في تاريخ كأس العالم في الدقيقة 76