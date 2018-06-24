المنتخب الجزائري لكرة القدم: الفاف تفترق مع المدرب رابح ماجر

قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) التخلي عن خدمات مدرب المنتخب الوطني رابح ماجر، حسب ما اعلنت عنه الهيئة سهرة اليوم الاحد على موقعها الرسمي.

و قالت الفاف في بيان لها : "قرر المكتب الفدرالي بالإجماع في اجتماع له بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى يوم 24 جوان 2018 من الانفصال مع الناخب الوطني، رابح ماجر و مساعديه مزيان ايغيل، جمال مناد و الوناس قاواوي" .

وخلف ماجر في هذا المنصب في أكتوبر 2017 الاسباني لوكاس ألكاراز، حيث سجل الفريق الوطني تحت قيادته أربعة انتصارات، واحد منها على البساط أمام نيجيريا (1-1، ثم 3-0) في ختام تصفيات مونديال 2018، و أربع هزائم متتالية آخرها أمام البرتغال (3-0) بلشبونة في لقاء ودي.

وستكون الخرجة الرسمية المقبلة للخضر شهر سبتمبر أمام غامبيا بالعاصمة بانجول ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم 2019 بالكاميرون.

وكان الخضر قد فازوا في الجولة الأولى على الطوغو (1-0) في جوان 2017 بملعب تشاكر بالبليدة.