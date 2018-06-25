تصميم المدينة الذكية: صندوق دعم اقليمي لفائدة الشركات الناشئة بالجزائر العاصمة

اكد والي الجزائر عبد القادر زوخ، هذا الاحد ، بالجزائر العاصمة بانه سيتم قريبا انشاء صندوق دعم اقليمي لفائدة الشركات الناشئة بالجزائر العاصمة من اجل تسهيل مساهمتها في تصميم المدينة الذكية.

أوضح زوخ خلال ندوة صحفية ان "قيام البنك العالمي بإنشاء صندوق دعم اقليمي لفائدة الشركات الناشئة بالجزائر العاصمة سيتم الاعلان عنه بمناسبة تنظيم القمة الدولية للمدن الذكية يومي الاربعاء و الخميس المقبلين بالجزائر العاصمة بهدف مساعدة الشباب على انشاء مؤسساتهم الخاصة و تفادي هجرة الادمغة".

واضاف أن الصندوق سيخصص للشباب الجامعي "الذين يحملون افكارا مبتكرة" بهدف مرافقتهم في انشاء مؤسساتهم الخاصة و المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال توفير مناصب الشغل و الثروة.

كما ذكر المسؤول ذاته انه تم في المجموع انشاء عشر محاضن منذ سنة 2017 في اطار المخطط الاستراتيجي لعصرنة العاصمة عبر انشاء مؤسسات ناشئة تكون حلولها المبتكرة استراتيجية لتحويل العاصمة الى مدينة ذكية.

وتابع قوله انه "من اجل تسريع مسار تحويل العاصمة ال مدينة ذكية يجب انشاء ارضية ملائمة (نظام بيئي) يسمح بتطوير المؤسسات الناشئة" مضيفا ان تنظيم مثل هذه القمة (القمة الدولية للمدن الذكية) بالجزائر العاصمة بحضور خبراء عالميين سيسمح للمواهب الشابة الجزائرية بتقاسم التجارب والخبرات.

وستضم القمة الدولية للمدن الذكية اكثر من 4000 مشارك من بينهم 150 خبيرا دوليا سيما خبراء عالميين في المجال التكنولوجي و المالي و الصناعي، بحسب الوالي زوخ الذي أكد تسجيل 3000 آلاف مشارك رسميا وتلقي 900 طلب آخر للمشاركة .

كما سيشارك في هذه القمة 15 مؤسسة و منظمة دولية على غرار وكالة الفضاء الامريكية (ناسا) و المنتدى الاقتصادي العالمي و البنك الاسلامي للتنمية و البنك العالمي و الامم المتحدة و مؤسسات جامعية فضلا عن فاعلين في المجال التكنولوجي بوادي السليكون (الولايات المتحدة) و مراكز تكنولوجية اخرى.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج