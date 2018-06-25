بكالوريا2018: إقصاء 202 مترشحا من الامتحان بسبب التأخر وتسجيل 353 حالة غش

تتواصل هذا الاثنين ولليوم الخامس والأخير امتحانات البكالوريا 2018 بالنسبة لشعب العلوم والرياضيات وتقني رياضي والتسيير والاقتصاد ولغات فيما أنهى مترشحو شعبة الآداب والفلسفة أمس الأحد امتحاناتهم وخلال الـ3 الأيام الأولى من امتحانات البكالوريا أقصي 202 مترشحا على المستوى الوطني بسبب التأخر غير المبرر، فيما تم تسجيل 353 حالة غش حسبما أفاد به المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التربية عبد الكريم كادورلي.

وبالمقابل أشار المتحدث إلى عدم إقصاء 40.427 مترشحا متأخرا لديهم مبررات ، أي ما يعادل 5،69 بالمائة من المترشحين لهذه الشهادة موضحا أن هذا العدد يمثل المتأخرين عن الامتحان الذين وصلوا لمراكز الإجراء في الفترة الممتدة ما بين الساعة 00: 08 سا و08:30 سا، أي قبل الانطلاق في توزيع مواضيع البكالوريا، حيث يحق للمترشح مواصلة امتحانه.

وكشف كادورلي أن 83 بالمائة من ضمن 353 حالة غش مسجلين في صفوف المترشحين الأحرار".

وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد أعلنت عن منح مدة نصف ساعة للمترشحين للالتحاق بالامتحان، مشترطة أن يكون التأخير مرفوق بتبرير يمنحه المترشح لإدارة مركز الإجراء، و هو ما يجعله يتفادى الإقصاء غير أن التأخير بعد الساعة الثامنة و النصف أي التوقيت المخصص لتوزيع أوراق الامتحان يكون سببا كافيا في حرمان المترشح من إجراء امتحانه ويندرج هذا الإجراء ضمن سلسلة الإجراءات المعتمدة لتأمين البكالوريا و ضمان مصداقيتها.

وكانت المسؤولة الأولى عن القطاع قد شددت على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه محاولات الغش وتتراوح بين الإقصاء لمدة 5 سنوات بالنسبة للمتمدرسين و10 سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار، معتبرة أن كل مترشح يضبط لديه هاتف نقال يعتبر محاولة غش.