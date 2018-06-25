تركيا:اللجنة العليا تعلن رسميا فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية

أعلن سعدي غوفَن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا هذا الاثنين رسميا فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد عقب حصوله على أغلبية الأصوات.

وقال غوفَن في مؤتمر صحفي نقلته وكالة انباء الاناضول انه "تم احتساب ما يقرب من 97.7 في المئة من النتائج والأصوات المتبقية لن تؤثر على النتيجة"مشيرا إلى أن الأحزاب التي استحقت دخول البرلمان هي "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" و"إيي" و"الحركة القومية" و"السعادة".

وأكّد أن اللجنة تحرص على إبلاغ الأحزاب السياسية التركية بالنتائج المدرجة على نظامها الخاص بالانتخاباتي فور وصولها.

وشهدت تركيا يوم امس الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت نسبة المشاركة فيها 88% حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج الأولية حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة رجب طيب أردوغان على 52.55 بالمئة من أصوات الناخبين فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجة على 30.67 بالمئة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان حصد تحالف الشعب الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.62 بالمئة من الأصوات (343 من أصل 600 مقعد) فيما حصل تحالف الأمة الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 34.4 بالمئة من الأصوات (190 مقعد) وحزب الشعوب الديمقراطي على 11.62 بالمئة (67 مقعد برلماني).