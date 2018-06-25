الأمن الولائي لوهران يوقف أكبر عصابة لسرقة السيارات في الجزائر

أوقفت مصالح الأمن لولاية وهران أمس الأحد أكبر عصابة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها كانت محل بحث من قبل الشرطة الدولية الانتربول.

وأعلن الأمن الولائي بوهران امس انه تمكن من توقيف أفراد أكبر عصابة لسرقة السيارات بالبلاد وكان الانتربول قد باشر البحث عنها وتحوي العصابة على خمسة اشخاص من بينهم امراة .

وأفضت التحقيقات الى الكشف عن تواطؤ اثنين من موظفي مصالح البطاقة الرمادية بإحدى بلديات وهران كانوا يسهلون تمرير وثائق السيارات المسروقة مقابل مبالغ مالية جد معتبرة.

وفي هذا الجانب أوضح مراقب الشرطة نواصري صالح رئيس امن ولاية وهران في تصريح لإذاعة الجزائر من وهران أن العصابة كانت تستعمل أجهزة حديثة لفتح السيارات وسرقتها بكل سلاسة.

وأسفرت عملية التوقيف عن استرجاع 21 سيارة ودراجتين ناريتين بالاضافة الى مبلغ مالي هام ، وينتظر تقديم الموقوفين الى المحاكمة حال استكمل التحقيقات .

المصدر: الاذاعة الجزئرية