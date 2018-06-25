وفاة 5 أشخاص في حوادث مرور خلال 24 ساعة

توفي 5 أشخاص وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 4 حوادث مرور وذلك خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ،حسب حصيلة افادت بها هذا الإثنين المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن عدة حوادث مرور منها 4 الأكثر دموية تسببت في وفاة 5 أشخاص في مكان الحوادث و إصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وذلك خلال الفترة الممتدة بين الـ 24 و الـ25 جوان الجاري.

وكانت أثقل حصيلة قد سجلتها ذات المصالح بولاية بجاية حيث تسببت هذه الحوادث في وفاة شخصين و إصابة شخص آخر بجروح على إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 9 ببلدية اوقاس.

وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل انتشال جثث 6 أشخاص متوفين غرقا بشواطئ و سدود مائية واحواض مائية بعدة ولايات.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد عدة حرائق من محاصيل زراعية والحشائش اليابسة والنخيل تسببت في خسائر تقدر ب 150 هكتار من القمح و 09 من الشعير و 3290 حزمة و 66 نخلة.