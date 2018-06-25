بن مسعود لفوروم الاذاعة:الموسم السياحي سيكون مميزا واستكمال تصنيف الفنادق قبل نهاية 2018

تنبأ وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود بموسم سياحي متميزهذا العام بالنظر إلى الترتيبات التي تم إعدادها من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بسير ومتابعة موسم الإصطياف والتي تضم الوزارات السيادية ومصالح الأمن.

ولدى استضافته في برنامج فوروم الاذاعة الجزائرية في اليوم الوطني للسياحة قال وزير السياحة والصناعات التقليدية إن قطاعه بدأ يخطو خطوات كبيرة لإعادة اعتباره في ظل حجم الاستثمارات والهياكل القاعدية و الموارد البشرية المنتسبة له.

وتابع ضيف الفوروم قائلا"إن القطاع وبالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى سطر برنامج عمل خاص بموسم الاصطياف لـ2018 يهدف إلى توفيرالمرافق السياحية وتوفيرالسكينة والهدوء والنظافة والتنشيط الثقافي.

وتدعيما للسياحة المحلية يضيف وزير القطاع فإن 60 مؤسسة فندقية جديدة ستدخل حيز الخدمة بداية من هذا الموسم موضحا أن تعليمات صارمة أعطيت لتقديم خدمات ذات نوعية للمواطن الجزائري الذي سيستفيد هذا الموسم من تخفيضات تتراوح بين 30 إلى 40بالمئة في أسعار الفنادق بعد التوقيع على اتفاقية مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي ستفعل بالاتفاق هذا الثلاثاء مع الاتحاد الوطني للفنادق.

وجدد بن مسعود بأن الدخول الحر والمجاني للشواطئ سيكون مضمونا وأن كل الظروف الملائمة للمصطاف ستكون متاحة مشيرا إلى أهمية إشراك الجماعات المحلية وتدعيمها لإنجاح موسم الاصطياف.

تصنيف الفنادق يخضع للامركزية القرار

وتوقع وزير السياحة والصناعات التقليدية استكمال تصنيف الفنادق قبل نهاية العام الجاري بعد بلوغ ما نسبته 80 بالمئة من التقدم في مراحل العمل مبرزا أن هذه العملية تخضع لسلطة الولاة والمدراء الولائيين عدا الفنادق الكبرى التي تتولى عملية تصنيفها الوزارة الوصية.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة