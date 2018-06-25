نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2018

25/06/2018 - 15:29

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين  بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 وذلك خلال جلسة علنية  ترأسها رئيس المجلس سعيد بوحجة بحضور و زير المالية عبد الرحمان  راوية و وزير العلاقات مع البرلمان, محجوب بدة.

تجدر الاشارة انه و خلال الجلسة صوت المجلس بالإجماع على إلغاء المادة 6 من  مشروع القانون, كما تم اعادة صياغة المادة 5 من ذات المشروع.

و في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية , قال راوية أنه فيما  يتعلق بإلغاء المادة 6  فان المجلس له كل السيادة و الصلاحيات في اتخاد  الاجراءات التي يراها مناسبة .

وفي كلمة عقب التصويت على نص القانون نوه راوية  على اهمية هذا النص  التكميلي الذي يأتي حسبه, "تجسيدا لجهود الدولة المتعلقة بمواصلة سياسة الدعم  الميزانياتي و كذلك تعزيز النمو الاقتصادي" من خلال  تعبئة مخصصات مالية  اضافية عبر ترخيص برنامج تتعلق بميزانية التجهيز. 

و أضاف الوزير أن الأحكام الجبائية الأخرى تخص التدابير الوقائية المتعلقة  بالتجارة الخارجية الرامية الى حماية الانتاج الوطني و لا تمس أبدا المواد  واسعة الاستهلاك.

أوسمة:

الجزائر, اقتصاد

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