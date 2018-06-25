الأروغواي تسحق روسيا (3-0) وفوز السعودية على مصر (2-1)

حقق المنتخب السعودي الفوز على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليحتل الأخضر المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بينما تذيل الفراعنة ترتيب المجموعة الأولى من مونديال روسيا 2018.

وسجل سالم الدوسري هدفا سعوديا قاتلا في الدقيقة 94 في الوقت الذي كانت فيه مجريات اللقاء تسير نحو التعادل بهدف لمثله في مرمى كل فريق بعد أن أدرك سلمان الفرج التعادل للسعودية (1-1) من ركلة جزاء ثانية تم احتسابها في الدقيقة 45+6 وبعد تلك التي تمكن الحارس المخضرم حسام الحضري من التصدي لها من تسديدة فهد المولد في الدقيقة 41.

واستمر التفوق المصري الأول له في تاريخ كل مشاركاته بالمونديال 29 دقيقة وبالضبط منذ الدقيقة 22 التي شهدت تسجيل الهدف الأول بأقدام محمد صلاح إلى غاية الدقيقة 51 من عمر الشوط الأول.

في المقابل وضمن نفس المجموعة ونفس التوقيت حسمت أوروغواي أمور لقائها مع روسيا بفوز قوامه بثلاثة أهداف نظيفة لتتصدر المجموعة بتسع نقاط يليها البلد المضيف للدورة بست نقاط.

ومنذ الدقيقة الـ 10 فتح لويس سواريز سجل التهديف بإحرازه الهدف الأول لمنتخب أوروغواي ليتبعه الهدف الثالث في الدقيقة 23 بقدم الروسي دونيس شريشف بالخطأ في مرماه ليختتم مهرجان الأهداف إدينسون كافاني بتسجيله الثالث في الدقيقة الـ 90.

وسيواجه منتخب أوروغواي ثاني المجموعة الثانية، بينما يلاقي منتخب روسيا أول المجموعة الثانية