الفريق قايد صالح يشرع في زيارة عمل للناحية العسكرية الثانية بوهران

شرع نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق احمد قايد صالح، ابتداء من اليوم الاثنين في زيارة تفتيش وعمل إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، تندرج في اطار زياراته الميدانية الدورية لمختلف النواحي العسكرية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "مواصلة للزيارات الميدانية الدورية إلى مختلف النواحي العسكرية ، شرع الفريق قايد صالح ، ابتداء من اليوم الإثنين 25 يونيو 2018، في زيارة تفتيش وعمل إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، حيث سيشرف يوم غد على تمرين تكتيكي بياني بالذخيرة الحية +صخر 2018+ ، والذي ستقوم بتنفيذه وحدات اللواء 36 مشاة آلية مدعومة بحوامات الإسناد الناري وبطائرات قتالية".

وذكر البيان أنه "في اليوم الأول من الزيارة و بعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية، وفي لقاء مع إطارات الناحية حرص السيد الفريق على التأكيد على أن هذا التمرين التكتيكي الاختباري بمستوى لواء + صخر 2018 +، الذي سينفذ بالذخيرة الحية وبموضوع +لواء المشاة الآلية في الدفاع+، يأتي تتويجا لسنة التحضير القتالي 2017- 2018، وهو يمثل فرصة لتقييم المستوى المحقق".

كما تعتبر مشاركة قادة و أركانات وحدات اللواء 36 مشاة آلية والوحدات المشاركة الأخرى، فرصة لتبادل الخبرات والتنسيق والتعاون وتوحيد المفاهيم وفقا للأهداف المسطرة . كما أن إجراء مثل هذه التمارين البيانية في ختام سنة التحضير القتالي-- يضيف البيان-- يهدف بالأساس إلى صقل معارف الأركانات في تحضير وتخطيط وتنظيم وتنفيذ مختلف الأعمال القتالية ووضعهم في جو المعركة الحقيقية، فضلا عن الرفع من قدرة الإطارات والأفراد على التحكم في مختلف منظومات الأسلحة".