زيتوني :الجزائر ماضية في مساعيها لاسترجاع كل الملفات المتعلقة بالذاكرة الوطنية

أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني هذا الاثنين أن الجزائر ماضية في مساعيها لاسترجاع كل الملفات المتعلقة بالذاكرة الوطنية.

وأشار الوزير خلال زيارة قام بها لولاية سعيدة إلى أن الخبراء الجزائريين قطعوا أشواطا متقدمة في ملف الجماجم إذ تم التعرف -حسب إحصائيات كشف عنها لأول مرة -عن 31 جمجمة تعود لقادة المقاومة الوطنية.

و فيما يتعلق باسترجاع الأرشيف الوطني منذ 1830 و إلى غاية الاستقلال أفاد الوزير بأن "العملية تتطلب وقتا ، و سيتم الشروع باستلام نسخ عن الوثائق الأصلية على أن يتم جلبها لاحقا".

و أكد الطيب زيتوني حرص مصالحه على تسوية ملف المفقودين إبان الثورة ،البالغ عددهم 220 مفقودا بملفات رسمية ... و زف وزير المجاهدين بشرى للمجاهدين و المجاهدات الذين كانت ملفات الاعتراف بهم مجمدة لأكثر من عشر سنوات لدى الوزارة ، و قال إن التحقيقات أعيدت بالتنسيق مع المنظمة الوطنية للمجاهدين و تمت تصفية جل الملفات و تم الشروع في دفع المنح ، مؤكدا الأنتهاء من العملية عشية الخامس جويلية .

المصدر: إذاعة الجزائر من سعيدة