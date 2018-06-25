استحداث بطاقة النقل المتعدد الأنماط لولاية الجزائر

تم هذا الاثنين استحداث بطاقة للنقل المتعدد الأنماط موجهة لمستخدمي شبكة وسائل النقل الجماعي في ولاية الجزائر بغية التنقل بكل اريحية .

و تم إصدار هذه البطاقة على مستوى مطار الجزائر ومحطة النقل البري بالعاصمة ومحطات الحافلات والقطارات والميترو والتراموي و أيضا المصاعد الهوائية.

و يمكن تطبيق بطاقة شبكة النقل المتعدد الأنماط بفضل النظام المعلوماتي الجديد المسمى " ريفيكو" ( نظام مرجعي وظيفي مشترك) مما يسمح "بالتشغيل البيني" لأنظمة إصدار التذاكر.

في هذا الاطار, تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ هذا النظام يوم الاثنين بمقر وزارة النقل من طرف مسؤولي الناقلين العموميين (ايتوزا , سيترام , شركة النقل بالسكك الحديدية, را تي بي , مؤسسة النقل بالكوابل و مؤسسة ميترو الجزائر ) و المدير العام للسلطة المنظمة للنقل الحضري بولاية الجزائر, ياسين كريم.