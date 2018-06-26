تنافس 9 عروض مسرحية في المهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف بقالمة

تتواصل فعاليات المهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف الذي انطلقت فعالياته أمس الاثنين تحت شعار "توظيف التراث غير المادي في النصوص والأشكال المسرحية حيث يعد هذا المهرجان في طبعته الـ11 يعد الجمهور بالفرجة والمتعة إلى غاية الـ29 من الشهر الجاري.

وفي هذا الجانب أكد محافظ المهرجان المحلي للمسرح المحترف بقالمة رشيد جرورو في اتصال للقناة الإذاعية الأولى انه هناك 9 عروض مسرحية داخل هذه المنافسة ، كما سيتم خلال هذه التظاهرة تكريم روح الفنانة صونيا.

هذا وسيتم تنظيم محاضرات ومداخلات حول توظيف التراث الثقافي في الأشكال والنصوص المسرحية .

كما سيشهد خارج بناية المسرح تنشيط المحيط من خلال اقامة خيمة كبيرة وخيمة الشيخ عطا الله تكريما لروحه لفتح المجال للابداع في مجال القصة والرواية والشعر إلى جانب تنظيم معرض كبير للفنون التشكيلية .

المصدر:الإذاعة الجزائرية