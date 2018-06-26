مباركي للإذاعة : أدعوالمؤسسات المتخصصة للإستثمار في تطوير مؤسسات التكوين المهني

جدد وزير التعليم والتكوين المهني ، محمد مباركي دعوته للمؤسسات سيما تلك المتخصصة في التكنولوجيات الجديدة للاستثمار أكثر في مجال التدريب من خلال إنشاء مراكز جديدة للتكوين.

وأكد الوزير خلال استضافته هذا الثلاثاء في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن استحداث مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين سيسمح بتعزيز التعاون والتنسيق بين القطاع الاقتصادي وقطاع التكوين المهني موضحا أن هذا الفضاء مثلما يمثل مساحة جديدة للتشاور سيسمح بإقحام المؤسسات الرائدة في تطوير مؤسسات التكوين.

وأضاف مباركي أن هذه الآفاق بدأت تتجسد تدريجيا مستدلا بعدد من المبادرات الاستثمارية في مجال التكوين المهني لشركات رائدة على غرار قطاع الاتصالات الذي يعمل مع الوزارة لإنشاء مركز رقمي للاتصالات الهاتفية في تيبازة ،وشركة شنايدر إلكتريك التي تطور في رويبة مركزا للتميز في الطاقات الصناعية.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية