وفاة 41 شخصا خلال أسبوع في حوادث المرور

لقي41 شخصا مصرعه وجرح 1848 اخرون في 1446 حادث مرور في الفترة الممتدة ما بين الـ 17 و الـ23 جوان الجاري، حسب اخر حصيلة قدمتها هذا الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

وحسب المصدر فان اثقل حصيلة سجلت بولاية سطيف بوفاة 4 أشخاص وجرح 72 اخرا في 50 حادث مرور.

وعلى صعيد اخر، قامت وحدات الحماية المدنية ب2854 تدخلا سمح بإخماد 2314 حريق منها منزلية، صناعية كما نفذت أكثر من 6579 تدخلا لإسعاف وانقاذ أشخاص في خطر،حسب بيان الحماية المدنية.