إسبانيا والبرتغال تتأهلان إلى الدور ثمن النهائي والمغرب وإيران يغادران المونديال

تأهل المنتخب الإسباني إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا, بعد تعادله القاتل مع نظيره المغربي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت بينهما هذا الاثنين على ملعب مدينة كالينينجراد في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل إيسكو وياجو أسباس في الدقيقتين (19 و90+1) هدفي إسبانيا, وخالد بوطيب ويوسف النصيري في الدقيقتين (14 و81) هدفي المغرب.

ورفع المنتخب الإسباني الفائز بمونديال جنوب إفريقيا 2010, بهذا التعادل رصيده إلى 5 نقاط وتصدر المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن نظيره البرتغالي صاحب نفس الرصيد من النقاط, والذي تعادل هو الآخر (1-1) مع إيران التي رفعت رصيدها إلى 4 نقاط وودعت المونديال رسميا, في المقابل حصل المنتخب المغربي الذي ودع المونديال من الجولة السابقة على أول نقطة في البطولة.

وضربت إسبانيا موعدا في الدور ثمن النهائي في الأول من شهر يوليو المقبل, مع روسيا الدولة المضيفة التي حلت ثانية في المجموعة الأولى, فيما تلتقي البرتغال مع الأوروجواي أول المجموعة الأولى في الدور نفسه يوم الثلاثين من الشهر الجاري.