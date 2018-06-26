ثلاثة إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بولاية تمنراست

سّلم ثلاثة إرهابيين أنفسهم, صباح الثلاثاء للسلطات العسكرية بولاية تمنراست, ومكنت العملية من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة وخمسة مخازن ذخيرة مملوء, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر, أنه "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي الهادفة لبسط الأمن والسكينة عبر مختلف أنحاء البلاد, سّلم ثلاثة إرهابيين أنفسهم, صباح اليوم 26 جوان 2018, للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة".

ويتعلق الأمر بكل من أمحمدي بو بكر المدعو "أبو أحمد" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010, بن عروبة الناصر المدعو "أبو موسى" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014 وغدير الشيخ المدعو "أبو عمر" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016.

ومكنت العملية أيضا من "استرجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة وخمسة مخازن ذخيرة مملوء", وتعكس مثل هذه النتائج النوعية مرة أخرى "إصرار وعزم كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي خصوصا الوحدات المكلفة بمحاربة الإرهاب على تطهير البلاد من بقايا الجماعات الإرهابية".